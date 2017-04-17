В Алматы стартовал чемпионат по дрифту

Жженая резина, бешеные рёвы моторов, скорость и адреналин! На автодроме «Сокол» прошел первый этап чемпионата Казахстана по дрифту « Gorilla Drift Energy- 2017».

Дым от покрышек для дрифтеров — словно воздух Альпийских гор, что бодрит тело и освобождает сознание от серых будней.

Виталий Ядрышников, пилот:

— В этот момент выходит большое количество адреналина. Именно тот, который нужно выбрасывать на спецплощадке. А не в городе.

Дрифт — это демонстрация мастерства вождения и умение вызвать восторг зрителей. А если этими навыками обладает девушка, то восхищению нет предела.

Юлия Гирилович, пилот:

— Обожаю машины, обожаю скорость, а дрифт — это зрелищно и красиво.

Чем профессиональнее стиль вождения и больше угол заноса, который сопровождает визг и дым из-под шин, тем больше очков получает пилот. Андрей, перед тем как стать профессиональным дрифтером, сжег не один комплект резины.

Андрей Леонов, пилот:

— Гору и ещё одну маленькую тележку. На самом деле очень много балонов уходит. На тренировку. Этапы. Там уже даже учет не ведется.

Официальный чемпионат «Горилла дрифт энерджи» проходит не первый год. Владимира в шутку называют динозавром среди гонщиков, ведь он, один из первых стоял у истоков дрифта в Казахстане. Генеральный партнер «Горилла энерджи» поддерживает чемпионат уже несколько лет и спонсирует саму дисциплину.

Владимир Бахтияров, пилот:

— Уровень проведения мероприятия очень сильно вырос. Уровень сильно вырос. И уровень организации, и уровень пилотов, уровень машин.

Принять участие в соревновании может любой. Конечно, главное иметь желание и автомобиль с задним приводом. А набраться опыта помогут профессионалы.

Дмитрий Семенюк, организатор и главный судья «Gorilla Drift Energy -2017»:

— Здесь они не просто ездят, а учатся работать с техникой, с подвеской, они становятся профессионалами. Из года в год они становятся всё лучше и лучше.

Организаторы прогнозируют, что следующий чемпионат по дрифту будет ещё громче и зрелищнее. И поэтому, у всех водителей, испытывающих жажду скорости, есть возможность призадуматься, стоит ли рисковать жизнью, гоняя по городу?