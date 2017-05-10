В Алматинской области прошел марафон Великой степи

Более тысячи человек поехали в другую часть Казахстана, чтобы дать кросс по горам и каньонам. Между прочим, так люди снимают стресс.

Тех, кто принял участие в данном ультрамарафоне, можно назвать смельчаками. И не только потому, что им пришлось бежать по рельефу, со всеми его сюрпризами.

Всю ночь и утро в спортивном городке лил дождь, что не могло не сказаться на дистанции. А их было три: 15, 35 и 70 километров. Перепад высот — до 600 метров.

Магжан Сагимбаев, участник «Марафона Великой Степи»:

— Какая у вас была дистанция — 35 км. С утра были моменты, в плане того «бежать не бежать». Ну все же, я думаю, самые смелые, самые отважные ребята проснулись и в 6 утра уже были на старте. Пришлось столкнуться с грязью? Да, с маленькими речками, перебегали их.

К слову, среди 1000 зарегистрированных участников, 300 — представители других стран. Более того, профессиональных спортсменов тут минимальное количество.

Тимур Артюхин, организатор «Марафона Великой Степи»:

— Их еле-еле наберется 10 человек. Все остальное, это обычные любители, это люди всех разных профессий. Врачи, педагоги, офисные менеджеры.

Айнур Еспенова, участница «Марафона Великой Степи»:

— Энергия рождает энергию. То есть, если человек думает, что вот я буду сидеть на диване, потому что мне нужно сэкономить свой ресурс, потому что мне через месяц предстоит много работы. Наоборот, чем больше ты занимаешься, чем активней у тебя образ жизни, тем больше ты становишься энергичнее и больше сил у тебя появляется.

Айнур Еспенова — телеведущая и бизнес-коуч. Девушка пробежала дистанцию 15 километров. 70 км осилил Василий Макушев из Новосибирска.

Василий Макушев, участник «Марафона Великой Степи», Россия:

Сложности тут представлены абсолютно все: грязь, камни, крутые спуски, крутые подъемы… Я спортсмен-любитель. Так я, full-time у меня работа в банке. Прежде всего, снятие стресса наверное. Это ключевое, и плюс возможность развеяться.

Подобные марафоны он называет приливом эндорфинов. Так что, способ разрядки для офисных планктонов найден. Впрочем, такие мероприятия являются и хорошим поводом для семейного отдыха. Лагерь был полон детишек, которым тоже было чем заняться на природе.