Гимн невест! Телеведущий Алан Черкасов снимает свадебный клип с Сосо Павлиашвили!

Сосо Павлиашвили прибыл в Алматы ради съемок нового клипа в дуэте с телеведущим Аланом Черкасовым.

Алан впервые заявил о себе как об артисте три месяца назад, представив дебютное видео. Еще тогда на вечеринке по этому поводу гости шутили.

Турал Байрамов, певец:

— Сосо Павлиашвили нервно будет курить в стороне. Я до этого не знал, что он так прекрасно поет.

И кто бы мог подумать, что именно с Сосо Алан снимет свой следующий клип. К слову, шоумен является с детства ярым поклонником его творчества.

Алан Черкасов, шоумен, певец:

— Меня уже и подкалывали «Алан Павлиашвили, Сосо Черкасов» и т. д. Я люблю его песни, я часто их пою. Пою практически всегда. По-своему, пытаюсь копировать и т. д.

Дуэт родился благодаря общему другу, который познакомил артистов. Алан написал песню, Сосо она понравилась. При этом исполнитель не стал смотреть на то, что Черкасов в нашем шоу -бизнесе пока новичок.

Сосо Павлиашвили, певец:

— Алану это даст какой-то маленький толчок с моей стороны. Я всегда говорю, что талантливым людям надо помогать. Потому что бездари сами пробьются. У меня были дуэты с Леней Агутиным, с Валерой Меладзе, Алексей Чумаков и Володя Пресняков и миллион-миллион. Были дуэты с почти никому неизвестными людьми, но я это делал и не ждал ничего взамен.

Напомним, что ранее певец выпускал совместные видео с Айкыном и Адэми. Да и вообще, в Казахстане он уже сам себя перестал считать гостем. Но деньги, уверяет, здесь не главное.

Сосо Павлиашвили, певец:

— Знаете, если кому-то здесь платят больше, пусть платят в 10 раз больше. Я сегодня приехал абсолютно бесплатно. И часто мы, чтоб я за клип или за песню взял деньги…да вы что!? Я — джентльмен.

Вернемся к дуэту с Аланом. Трек называется «Невеста». Песня подчеркивает любовь каждого мужчины к своей избраннице. Ведь самое деликатное и драгоценное для сильного пола — это признаться в своих чувствах.

Алан Черкасов, шоумен, певец:

— Коммерческая ли она — однозначно да. Она не писалась как коммерческая, она стала такой. Это гимн невест! Благо, Сосо Раминович может похвастаться своим репертуаром, где и «Белая фата», и «Небо на ладони». Это тоже свадебный гимн. Я знаю сотни свадеб, где под эти песни молодожены танцуют.

Удалось ли мужчинам создать новый брайдал-гимн — узнаем в конце мая.