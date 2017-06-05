Звездный блогер Саша Спилберг рассказала о тёмной стороне популярности!

Саша Спилберг навела шуму в Алматы. Мега-звезда сети приехала познакомиться с казахстанской публикой, ну и заодно напомнить о себе. Наши журналисты не упустили возможность задать блогеру провокационные вопросы.

Почти 5 млн. подписчиков на ютуб-канале наблюдают за блогами 19-летней красотки. Содержимое косметички, будни хомячка Киви, страх перед лошадьми, и аромат пены в ванной — главный шорт-лист ее контента.

И у любого взрослого возникает логичный вопрос: ну и что в этом полезного? Почему юзеры клюют на такой жёсткий релакс для мозга? И не чувствует ли сама Саша Спилберг ответственности за отсутствие смысловой нагрузки?

Саша Спилберг, видео-блогер:

— Я развлекаю, я снимаю позитивный контент, и у меня нет задачи кого-то образовывать. Если люди хотят образовываться, они сами это сделают.

Тем более, что для большинства фолловеров Саша Спилберг стала неким айдолом. Ведь не всякая девочка получает персональное приглашение на показ от Дольче и Габбана.

Саша Спилберг, видео-блогер:

-написали мне на почту, и я на несколько дней поехала в Милан. Когда ты приходишь на примерку, то сами дизайнеры выбирают тебе одежду.

Эйфория от всего происходящего даже сыграла с ней злую шутку. Спойлер: Джиджи Хадид знает Сашу Спилберг в лицо!

Саша Спилберг, видео-блогер:

-Да, это просто я так жалею сейчас. Джиджи Хадид шла мимо меня, поздоровалась со мной. И я так застеснялась, что спряталась в угол, вместо того, чтобы как-то пообщаться, сфотографироваться.

Ну, с кем не бывает! Не на шею же ей было бросаться, как это частенько происходит с фанатами юной мисс Спилберг! Так что слушайте небольшую инструкцию, как правильно вести себя при виде интернет-звезды.

Саша Спилберг, видео-блогер:

— Ко мне нужно относиться без напряга, просто подойти, спросить как дела, и потом делайте что угодно.А когда вот да, я стою где-нибудь в кафе, человек просто подходит и начинает обнимать, естественно, меня это пугает.

Тем более, что фан-клуб Саши Спилберг в скором времени удвоится. Ведь популярный блогер… запела!

Саша Спилберг, видео-блогер:

— Все имеют право быть в этом бизнесе. Та же самая Ольга Бузова, я не представляю, как она всё это делает. Это очень морально тяжело, я ее уважаю.

Ну,главное — есть, с кого брать пример. Тем более, Саше Спилберг деловой жилки не занимать. К слову, цена билета фан-встречи — 15 тысяч тенге. А всех желающих не уместил даже зал кинотеатра.