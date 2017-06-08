Звезда фильма «До встречи с тобой» предстанет в новом интригующем образе

Помните красавчика Сэма Клафлина, который сыграл главную роль в драме «До встречи с тобой»? Актер готов представить вам новую картину со своим участием — «Моя кузина Рэйчел».

Главная премьера прошла в Лондоне. Картина снята по одноименному роману Дафны Дю Морье. Персонаж Сэма — Филипп, мстительный англичанин, который хочет насолить своей странной, но очень красивой сестричке.

Сэм Клафлин, актер:

— Я не знал, что она собиралась делать в определенные моменты. Она отчасти держала меня на моих пальцах ног и сохраняла во мне напряжение. Рэйчел надавила на меня как актера и бросила мне вызов.

Так отозвался о своей работе с актрисой Рэйчел Вайс Клафлин. Казахстан увидит загадочную ленту не раньше 29 июня.