Знают ли казахстанцы, кому и за какие достижения воздвигнуты памятники?!

18 апреля- международный день памятников и исторических мест? Уже 34 года мировое сообщество призывает беречь и охранять столь важные объекты. Журналисты «Ревю» решили провести собственный эксперимент и выяснить: знают ли казахстанцы, кому и за какие достижения установлены городские памятники?

Но для начала мы спросили респондентов, а сколько всего в южной столице установлено памятников?

БЛИЦ:

— Даже не знаю, ну штук 10.

— Эээ, более 100.

— Мне кажется больше 100.

— Если на каждой улице, то 1000 может быть.

Но на самом деле, согласно информации на сайте акимата, в Алматы числится 31 памятник выдающимся деятелям. А вот памятников архитектуры и искусства зарегистрировано 126. Конечно, потеряться в таких данных можно легко, если учесть, что со временем некоторые бронзовые изваяния утилизируются, или заменяются на новые. Но вот знают ли казахстанцы имена тех, чьи бюсты и фигуры стоят прилично долго?

— Это Бауыржан Момышулы, кажется. Ну он воин, солдат, герой войны. — — Это памятник Абаю, это — великий казахский деятель.

— А это памятник 28 гвардейцам- панфиловцам.

— А это стелла событиям декабря 1986 года.

— Ну, Маншук Маметова и Алия Молдагулова, снайперы, женщины-герои Советского союза. Ой, это я не знаю, честно говоря. Так это — Момышулы, скорее всего, наверное он.

Такие результаты опроса не могут не радовать. Ведь это значит, что познания в истории на высоком уровне, да и туристы могут смело интересоваться у казахстанцев, кому посвящены монументы и мемориалы.

В Европе же ситуация с памятниками кардинально другая. Нет, не потому что жители неграмотные, а просто творения там появляются как грибы после дождя. Более того, вид некоторых настолько метаморфозен, что порой непонятно — с какой стороны на них любоваться?

Ну, и напоследок интересный факт: больше всего в мире памятников установлено Иисусу Христу, писающему мальчику, и, как ни странно, Владимиру Ленину, а это порядка 1000 творений на планете.