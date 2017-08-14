Среда 00:00





Год выхода: 2001

Страна: США

Жанр: фантастика, комедия

Режиссер:Люк Гринфилд

В ролях: : Роб Шнайдер, Коллин Хэскелл, Джон К. МакГинли, Эдвард Эснер, Майкл Кейтон, Луис Ломбарди, Гай Торри, Боб Рубин, Пилар Шнайдер, Скотт Уилсон

О фильме: Какие только странные пути порой не ведут к исполнению желаний! Простак Марвин всю жизнь мечтал стать крутым полицейским. Но тщетно. Не было счастья, да несчастье помогло: попав в автокатастрофу, герой был спасен от смерти слегка чокнутым доктором Уайлдером.

Вышедшие из строя внутренние органы Марвина тот заменил на органы разных животных, благодаря чему его пациент не только выздоровел, но и обрел таланты своих доноров. Используя новые возможности, герой наконец становится настоящим суперкопом, но… Вместе с отличными рефлексами, силой и выносливостью Марвин получил от зверей и их дремучие инстинкты, внезапно и всегда не вовремя пробуждающиеся!