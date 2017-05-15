Тор: Царство тьмы

Суббота 21:00, воскресенье 12:50

Год выхода: 2013

Страна: США

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Режиссер: Алан Тейлор

В ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс, Кристофер Экклстон, Джейми Александер, Закари Левай, Рэй Стивенсон, Таданобу Асано, Идрис Эльба

О фильме: Продолжение приключений одного из членов команды Мстителей, скандинавского бога Тора, которому на этот раз в одиночку предстоит защитить Землю и все девять миров от нашествия неизвестного врага.

Могучему Тору предстоит вновь сразиться за восстановление порядка в галактике, встретившись лицом к лицу с древней инопланетной расой, ведомой злодеем Малекитом, жаждущим установить в девяти мирах власть тьмы. Столкнувшись с врагом, более могущественным чем сам Один и всё воинство Асгарда, Тор должен собрать силы для решающей битвы. Его ждёт опасное путешествие и долгожданная встреча со своей земной возлюбленной Джейн Фостер. Сможет ли Тор рискнуть самым дорогим, чтобы не дать тьме воцариться на просторах вселенной?