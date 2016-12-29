Зеленый Шершень

Понедельник, в 00:00

Год выхода: 2011

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, триллер, комедия, криминал

Режиссер: Мишель Гондри

В ролях: Сет Роген, Джей Чоу, Кристоф Вальц, Кэмерон Диаз, Том Уилкинсон, Дэвид Харбор, Эдвард Джеймс Олмос, Джэми Харрис, Чад Л. Коулмэн, Эдвард Ферлонг

О фильме: Сын медиа-магната «прожигает» свою жизнь в вечных пьянках и бесчисленных случайных связях. Но после неожиданной смерти отца он, наконец, осознает бесцельность своего существования и решает все изменить. Вместе с другом они становятся супергероями, которые борются с преступностью ее же методами, совершенно не считаясь с законом…