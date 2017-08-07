Пятница 00:00

Год выхода: 2005

Страна: США, Германия

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, детектив

Режиссер: Флоран Эмилио Сири

В ролях: Брюс Уиллис, Кевин Поллак, Бен Фостер, Джонатан Такер, Маршалл Оллман, Мишель Хорн, Джимми Беннетт, Серена Скотт-Томас, Румер Уиллис, Роберт Неппер

О фильме: Джеф Тэлли, бывший переговорщик секретных служб Лос-Анджелеса, переезжает работать в провинциальный городок, оставив жену и дочь в Лос Анджелесе. Когда в его округе происходит ограбление, три преступника берут в заложники ничего не подозревающую семью.



