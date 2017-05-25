Зачем мелочиться? Алан Черкасов презентовал сразу два новых клипа

Популярный телеведущий Алан Черкасов продолжает покорять шоубиз! Причем стремительными темпами. Новоявленный артист закатил звездную вечеринку и презентовал два новых клипа сразу!

Алан представил видео на треки «Невеста» и «Love is”. Первый он записал в дуэте с Сосо Павлиашвили. Новые работы пришла оценить достаточно разношерстная компания: шоумены, телеведущие, артисты, дизайнеры и светские львицы. Все это время звездная рать обменивалась новостями, развлекалась и танцевала под песни Черкасова.

По словам исполнителя, самое страшное для творческого человека сделать хит и исчезнуть. Материала у него предостаточно. Так что, подобных премьер будет еще много. Ну, а поет он о любви, просто в разных форматах. В клипе «Love is», например, Алан отказался от лишней лирики и просто показал, как он классно проводит время со своей женой в отпуске.

Алан Черкасов, шоумен, певец:

— Времяпровождение отпуска, моря, безудержного веселья, отречения от всех проблем возможных и забот, и пусть меня не поймут все семейные, от детей на недолгое время тоже. Маленький кусочек свободы, когда вы в браке — это нужно проходить, это нужно делать.

Между прочим семья Черкасовых для многих является примером.

Алуа Конарова, музыкальный продюсер:

— Они уделяют очень много время своей малышке. Но также, я заметила, они могут позволить себе уехать вдвоем отдыхать. Они наслаждаются друг другом. Так как мы, все- таки, дети «совка» у нас в наше время институт семьи, создавался несколько иначе. Та размеренность, которая была раньше, она пропала.

Евгения Джонсон, светская львица:

— У меня тоже супруг, ребенок. Но мы так же ездим. Естественно, мы сохраняем институт семьи. Нужно себя развивать и также не забывать о себе, потому что мы тоже люди и живем один раз. У каждого должно быть свое пространство, но люди должны идти вместе, быть вместе, но не надоедать.

Иначе, как сказала Евгения, супруги с годами могут возненавидеть друг друга. Что ж, каждый делает свой выбор. А если хочется любви, то оба видео уже доступны в сети.