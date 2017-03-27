Зачем казахстанских моделей массово отправляют в Южную Корею?

В Алматы впервые прошла центрально-азиатская премия «Luxury brand model awards» — своеобразное чествование лучших в индустрии моды. Организаторы удивили публику не только количеством номинаций, но и «тяжелым люксом». Это тот самый случай, когда дефиле проходит под хиты Кайрата Нуртаса.

Новое явление можно назвать «тойским» фэшном. Правда это был единственный эксперимент с музыкой. Кроме « Алматы түні» никаких эстрадных песен не было. Но гламура явно не хватило. Формат премии не смог по факту оправдать название «luxury». Ни одна светская дама не посетила мероприятие.

Юсон Бердибай, официальный представитель «LBMA»:

— Наша организация начала подготовку в течение 22 дней. Я понимаю, недостатки есть. Но это начинающая организация, это первый проект, это еще начало.

На подиум вышло около 60 моделей. ТОП- 18 парней и девушек отправятся на всемирный конкурс, который пройдет в мае в Сеуле. Победитель получит 6 тысяч долларов и международный годовой контракт на сумму 20 тысяч. Примечательно, дополнительным бонусом является косметологическая или хирургическая процедуры.

Леся Скороходова, модель:

— Лично вы хотели бы в себе что нибудь изменить? Ну об этом мы не слышали, но если появится такая возможность, то можно конечно чуть-чуть подкорректировать лицо. Носик — Почему? — У каждого есть свой минус, такой небольшой.

Стоит отметить, что не так давно в Алматы проходило подобное мероприятие — «Face of Central Asia». Лучшая модель также в итоге поедет в Южную Корею, чтобы побороться за контракт. Но самым крупным и престижным конкурсом в этой области является конкурс «Elite model look», которому уже 34 года.

Ежегодно в нем принимают участие 300 тысяч девушек из 65 стран мира. Жизель Бундхен, Синди Кроуфорд, Алессандра Амброссио и Линда Евангелиста прошли через него. Казахстанки тоже не раз пытались попытать удачу на этом масштабном конкурсе. К примеру, «первая вице-мисс Казахстан- 1998» Ирина Ашербекова. Но до популярности того же ангела «Victotria’s secret» пока всем далеко.