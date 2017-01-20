Зачем фигурист Денис Тен снялся в кино?

ntk Новостная лента

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи продолжает доказывать, что он — «универсальный солдат». Не так давно, ох хвастал своей страстью к фотографии и музыке, а теперь гордится результатом сотрудничества с американскими режиссёрами. Подробнее расскажет Виолетта Тельманова.
revyu-1925-rus


Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *