Хорошо сидим: осуждённые из Тараза создали свой музыкальный коллектив. Душевный эксклюзив «Ревю»

В прошлом году к нам на телеканал пришло письмо. Отправил его Алексей Вовк — осужденный, отбывающий наказание в колонии особого режима в Таразе. Мужчина рассказал о том, как музыка изменила его жизнь и он создал группу. Журналист «Ревю» решили посетить исправительное учреждение, чтобы лично познакомиться с участниками творческого коллектива.