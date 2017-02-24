В прошлом году к нам на телеканал пришло письмо. Отправил его Алексей Вовк — осужденный, отбывающий наказание в колонии особого режима в Таразе. Мужчина рассказал о том, как музыка изменила его жизнь и он создал группу. Журналист «Ревю» решили посетить исправительное учреждение, чтобы лично познакомиться с участниками творческого коллектива.
5 Комментарии “Хорошо сидим: осуждённые из Тараза создали свой музыкальный коллектив. Душевный эксклюзив «Ревю»”
Можно пожалуйста ссылку, по которой можно скачать выпуск «ревю» от 24 февраля 19:10
Буду очень благодарна
Где можно скачать этот выпуск ревю?
Где можно скачать этот выпуск?
Не могу найти это видео.
http://ntk.kz/osuzhdyonnye-kolonii-iz-taraza-sozdali-svoyu-muzykalnuyu-gruppu/