Хочешь за парту- встань в электронную очередь! В Алматы запустят регистрацию школьников

Она будет функционировать с 1 июня по 1 сентября.

Подобная электронная система регистрации школьников есть во многих странах мира и она должна решить ряд проблем.

Андрей Дупик, директор городского научно-методического центра новых технологий в образовании:

— Родители заходят на сайт, во-первых вся справочная информация, все нормативные документы, там же стоит интерактивная карта микроучастков. Сколько мест свободных, т.е. Не надо никуда уже звонить

Кроме того теперь есть два варианта — заранее выбранная вами школа не по месту жительства, либо учреждение по своему участку.

Андрей Дупик, директор Городского научно-методического центра новых технологий в образовании:

— Он падает, первое по микроучастку там, где его обязательно примут, и вторую школу по желанию в какую школу он хочет попасть. Мы специально этим сайтом открыли возможность поступить практически в любую школу.

Разработчики сайта отмечают, что уже в ближайшее время большинство родителей вместо привычного похода в школу, возьмут на заметку именно современный способ регистрации.

Андрей Дупик, директор Городского научно-методического центра новых технологий в образовании:

— Для подачи заявки, в первую очередь, нужна адресная справка родителя или законного представителя, адресная справка ребенка и свидетельство рождения ребенка, сканы всех документов. Также доступна версия для мобильного телефона — это все можно сфотографировать и через телефон подать.

По мнению члена общественного совета города Алматы Казыбека Шайха, подобная система должна побороть коррупцию.

Казыбек Шайх, член общественного совета города Алматы:

— Вот эта методика направлена на то, чтобы мы всеми силами победили коррупцию. Потому что пока будет коррупция в любой отрасли, отрасль не будет развиваться и работать она будет не на народ, а против него. В этом плане мне нравится, что этот процесс будет прозрачным.

Отметим, прием заявок стартует уже с 1 июня на сайте mektepalmaty.kz.