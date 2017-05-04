Хобби и деньги. Как заработать, занимаясь любимым делом?

В Казахстане все большую популярность набирают так называемые нестандартные магазины. Предприниматели стараются из своего хобби делать бизнес и зарабатывать на том, что им действительно нравится.

За последние годы слово “гик» перестало считаться каким-то ругательным. С недавних пор это- человек, чем -либо увлеченный. Гики проводят свои тусовки и вечеринки, а иногда и целые фестивали. Чаще всего они предпочитают делать культы из известных вселенных, которые популярны в последнее время. Например, на ум приходят миры Звездных войн или Гарри Поттера, поклонников которых называют джедаистами и поттероманами. Так один из фанатов таких вот вселенных Василий сумел сделать из своего увлечения бизнес.

Василий, владелец магазина интересных вещей:

— Идея создания подобного магазина пришла после наступления кризиса, когда денег стало все меньше и меньше. Я на тот момент начал увлекаться комиксами ДС и Звездными войнами, ими я уже давно увлекался и мы подумали с женБольше всего пользуется популярностью одежда, футболки, тапочки по любимым фандомам, из кого-то сериала, допустим, Шерлока, Доктор Кто.

Наряду с гик- культурой растет спрос и на комиксы. Они представляют собой различные истории, которые рассказываются посредством рисунков. По сути комикс объединяет литературу и изобразительное искусство. В Европе и США, комиксы стали популярны еще в конце 19-го века. Но золотые времена пришлись на 30-50 года прошлого столетия. Тогда появились Супермен, Бэтмен и Капитан Америка.

Николай, продавец комиксов и гик — атрибутики:

-Культура комиксов у нас конечно есть, но она у нас очень такая плохо развитая, по сравнению с другими странами СНГ. То, что у нас пользуется спросом — это японские комиксы — манго. Также есть спрос по комиксам ДС и Марвел. Помимо комиксов про известных персонажей, есть комиксы и нашего производства. Хочу отметить комикс Ермек Батыра в двух томах, о герое казахского эпоса. Для юных читателей есть комиксы сказки, которые переделаны под новый лад

Владелица магазина ручных изделий Виктория по образованию — социальный психолог, однако она вместе с единомышленниками сумела переквалифицироваться и сделать из своего хобби — хэн-мейда прибыльный бизнес.

Виктория, владелица магазина товаров ручной работы:

— В последнее время очень много людей, которые любят делать что-то своими руками, и ценителей ручного труда (хэнд-мейда) появилось все больше, потому рынок только развивается. В нашем магазине все больше мастеров, и это не предел, у нас даже очередь из мастеров. Аудитория у нас разнообразная, это и мамы с детьми, тинейджеры и люди, которые приходят просто за подарками.

Виктория выбрала уникальную для Казахстана модель торговли, она не делает наценку на выставленный мастерами товар, а по сути сдает в аренду только место на полке. А вот цену на товар устанавливает уже сам изготовитель товара. Кроме того, у большинства таких магазинов нестандартных вещей реклама идет посредством социальных сетей и обычно клиенты приходят в магазин уже за конкретным товаром.

Виктория, владелица магазина товаров ручной работы:

— Вообще замечательно, когда хобби приносит деньги, многие мастера у нас — это мамы, которые сидят в декрете, которым это приносит дополнительный доход. На этом можно хорошо заработать, если вы делаете интересные изделия и если на них есть спрос.

Рынок Казахстана необычных товаров все еще не сформирован и начать делать из своего увлечения бизнес, можно уже сейчас, потенциал просто огромен. Главное, по словам владельцев магазинов, найти свою определенную нишу и предложить покупателям то, чего им не хватает в других торговых точках.