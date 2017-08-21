Понедельник 00:00

Год выхода: 2007

Страна: США, Франция

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал

Режиссер: Ксавьер Генс

В ролях: Тимоти Олифант, Дюгрэй Скотт, Ольга Куриленко, Роберт Неппер, Ульрих Томсен, Генри Йен Кьюсик, Михаэль Оффей, Кристиан Эриксон, Эрик Эбони, Джо Шеридан

О фильме: Хитмэн был обучен, как высоко профессиональный убийца, чье самое мощное оружие — это хладнокровие и безмерная гордость за свою работу. 47 — это две последние цифры на штрихкоде, вытатуированном на его затылке, а также его единственное имя.

Но охотник становится добычей, когда 47-й оказывается втянутым в политические интриги. Интерпол и русские военные начинают охоту на киллера по всей восточной Европе, в то время как он сам пытается понять, кто его подставил и почему они пытаются вывести его из игры. Но самую большую угрозу для 47-го представляет волнение его совести и незнакомые эмоции, пробудившиеся в нем после встречи с прекрасной девушкой…