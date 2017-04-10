Понедельник 00:00

Год выхода: 1990

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Режиссер: Стивен Хопкинс

В ролях: Кевин Питер Холл, Дэнни Гловер, Гэри Бьюзи, Рубен Бладес, Мария Кончита Алонсо, Билл Пэкстон, Роберт Дави, Адам Болдуин. Кент МакКорд, Мортон Дауни мл.

О фильме: Харриган — крутой полицейский отдела по борьбе с наркотиками полиции Лос-Анджелеса. Ему поручено расследование серии убийств крупных криминальных авторитетов города. Все убийства совершены в извращенной форме и пахнут неприкрытым садизмом. После проведения экспертиз и расследований становится ясно, что убийство — дело рук существа, не имеющего ничего общего с человеком.

Землю опять посетил межпланетный охотник, но ему придется столкнуться с существом еще более опасным, чем он сам — с человеком. Харриган выслеживает охотника, постепенно сам становясь охотником. Один на один, как настоящий воин, он ведет бескомпромиссную битву за сохранение чести и права человека не быть существом, на которое можно охотиться.

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