Вторник, в 00.00

Год выхода: 2005

Страна: Канада, Великобритания, США

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал

Режиссер: Тони Гиглио

В ролях: Джейсон Стэйтем, Райан Филипп, Джастин Уоддэлл, Уэсли Снайпс, Генри Черни, Николас Ли, Джон Кассини, Киган Коннор Трейси, Дэймон Джонсон, Пол Перри

О фильме: Самым обычным утром банда грабителей захватывает банк и берет в заложники всех, кто в нем находится. Полиция окружает здание банка. Вожак банды Лоренц требует вызвать переговорщика, настаивая на том, что им может быть только детектив Коннерс. А так как Коннерс числится в полиции «на плохом счету», к нему приставляют напарника — новичка Деккера.