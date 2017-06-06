Выпускницам на заметку! Как не опозориться на школьном вечере?

Выпускницам архиважно знать о последних тенденциях.Ведь до главного вечера осталось не так много времени. Наверняка многие еще не определились с луком! Популярный российский стилист Александр Рогов и подруга самих Дольче и Габбана расскажут, как не допустить роковых бьюти-ошибок.

Сегодня вы не услышите наставлений а-ля «наденьте кружево, пайетки и будьте в золоте». Благо, мода давно расширила свои границы и выпускной — это не повод выглядеть, как торт! Российский фэшн-гуру Александр Рогов рекомендует сделать ставку на практичность.

Александр Рогов, стилист, Россия:

— Я люблю наряды с послевкусием, которые можно носить после выпускного, а платье-обруч вряд ли вы наденете. А какой-то классный комплект, какое-то необычное коктейльное платье наверняка вы еще используете. Возьмете за основу наряды Кейт Мосс: свое коктейльное платье наденете с грубыми ботинками, с курткой-косухой и будете себя чувствовать классно.

По мнению стилиста, перед покупкой наряда стоит учесть формат выпускного. Где и в каком стиле будет проходить вечеринка? Если хочется одеть помпезное платье, то вдобавок к нему прикупите и коктейльное. Образ принцессы для официальной части, а на афтепати покажетесь в чем-то стильном и более удобном для тусовки.

Парням в этом плане повезло. Им достаточно облачиться в классический костюм. Это всегда выглядит элегантно!

Перейдем к мейкапу. Казахстанская светская львица и подруга легендарных дизайнеров Евгения Джонсон рассказала о своем горьком опыте.

Евгения Джонсон, светская львица:

— Да, у меня были ошибки. Потому что я всегда старалась и хотела быть взрослой. Через время я понимаю, не надо было это делать. Девочки должны не перебарщивать с макияжем. Нужно сохранить нежность именно эту ученическую.

С Евгенией солидарен и визажист Сердар Камбаров. В бэкграунде у бьюти-эксперта работа с Пэрис Хилтон, Кристиной Агилерой и другими голливудскими селебрити.

Сердар Камбаров, визажист:

— Понятие «королева» у многих девушек на выпускном — это быть как Анджелина Джоли или Дженнифер Лопес, или какая-нибудь еще голливудская звезда. Девушка на выпускном должна оставаться девочкой. Хочется видеть выпускницу более молодой, еще девочкой. Без переборов.

Будьте естественны — и не прогадаете. В конце концов, красивый natural мейкаперы тоже умеют делать.