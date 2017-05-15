Выбор киллера

Вторник 00:00

Год выхода: 2011

Страна: США

Жанр: ужасы, триллер, драма, криминал

Режиссер: Маркус Грейвз

В ролях: Кэтрин Уинник, Кевин Поллак, Николас Туччи, Брюс Дерн, Ричард Шорт, Алекси Вассер, Ленни фон Долен, Кэди Хаффмен, Билли Кэй, Билли Магнуссен

О фильме: Детектив Том Вагнер расследует ряд шокирующих по своей жестокости преступлений. Маньяк-убийца одержим только ему понятной кровавой философией — он предоставляет своей жертве право выбора — кого или что она намерена потерять навсегда.

Дочь Вагнера, Фиона, изучив предсмертную записку своей матери, где так же упоминалось о выборе, решает вычислить садиста. Но неожиданно убийца сам выходит на связь с девушкой, и теперь на ее электронную почту приходят страшные фотографии его злодеяний с комментариями…