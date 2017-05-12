Чем хорош западный шоу-биз, так это тем, что они могут расстаться, например, с музыкой лет на 10, а потом совершить мощный камбэк! Кстати, Гвен Стефани, похоже, скоро возьмётся за группу No Doubt снова! Ну неспроста об этом заговорили, неспроста….
Вы серьёзно? Группа No Doubt воссоединяется?
Чем хорош западный шоу-биз, так это тем, что они могут расстаться, например, с музыкой лет на 10, а потом совершить мощный камбэк! Кстати, Гвен Стефани, похоже, скоро возьмётся за группу No Doubt снова! Ну неспроста об этом заговорили, неспроста….