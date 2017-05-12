Вы серьёзно? Группа No Doubt воссоединяется?

Чем хорош западный шоу-биз, так это тем, что они могут расстаться, например, с музыкой лет на 10, а потом совершить мощный камбэк! Кстати, Гвен Стефани, похоже, скоро возьмётся за группу No Doubt снова! Ну неспроста об этом заговорили, неспроста….

