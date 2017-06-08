Встречайте! Алуа Конарова представила новую солистку группы «Ayumi»!

А теперь о нашем шоу-бизе. Алуа Конарова представила новую солистку группы «Ayumi». Вот существовало стабильное трио — и раз! Айдана Шарипханова выходит замуж и покидает команду! Незаменимых, как говорится, не бывает. Так что знакомьтесь!

Дерзкие, смелые и талантливые. Все эти прилагательные ассоциируются с участницами гелз-бэнда «Ayumi». В феврале Алуа Конарова объявила кастинг, чтобы найти достойную замену бывшей солистке. Из требований: вокальные и хореографические данные вкупе с яркой внешностью. Продюсер сделала свой выбор еще в апреле и только сегодня решилась официально представить обновленный состав. Знакомьтесь, это Сандугаш Жумагулова.

Сандугаш Жумагулова, новая солистка группы «Ayumi»:

— Конечно, это было море эмоций. Куча просто. Я там кричала от счастья. Прыгала просто. Здесь я уже третью неделю. Эту третью неделю я занимаюсь хореографией, вокалом. То есть, идет мощная подготовка.

Сандугаш родом из Щучинска. С детства занимается творчеством. Только что закончила колледж в Астане, со второго курса начала работать с разными live-бэндами.

Классика: она просто мечтала попасть в эту группу. И, по её словам, прием получился теплым и семейным. Осталось лишь влиться в команду.

Асель Жамакаева, солистка группы «Ayumi»:

— Знакомство наше прошло с ножом в руках. Я шучу.

Сандугаш Жумагулова, новая солистка группы «Ayumi»:

— Экспериментировать — это всегда хорошо. И я бы с удовольствием решила перекраситься в какой-нибудь другой цвет. С детства у меня свой родной цвет волос. Я готова.

Асель Жамакаева, солистка группы «Ayumi»:

— А у нее выбора нет! Раз пришла в «Ayumi», ты будешь дерзкой.

Что ж, новый состав на сцене можно будет увидеть совсем скоро. 11 июня «Ayumi» вместе с группой «Рензо» улетают в Астану на большой концерт.