Все без ума от Мэри

Вторник 00:00

Год выхода: 1998

Страна: США

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли

В ролях: Кэмерон Диаз, Мэтт Диллон, Бен Стиллер, Ли Эванс, Крис Эллиот, Лин Шэй, Джеффри Тэмбор, Марки Пост, Кит Дэвид, У. Эрл Браун

О фильме: Все началось 13 лет назад с ущемленного «достоинства» Теда, хронического неудачника, постоянно ставящего себя в комические ситуации. Он настолько труслив, что способен вывести из себя собственного психиатра, настолько нелеп, что способен в самый ответственный момент прищемить свое мужское достоинство брючной молнией.

Этому недотепе не особенно везет в жизни, но зато однажды повезло в любви: когда ему было 17, он встретил Мэри. Они собирались на школьную вечеринку, но тут как раз и произошел неприятный случай с молнией, положивший конец их роману.

И вот, спустя 13 лет, Тед нанимает частного детектива Пэта для розыска женщины своей мечты. Мэри обладает фантастическим даром очаровывать всех окружающих ее мужчин. Ее шарм и обаяние заставляют их бросаться в бескомпромиссную борьбу за сердце красавицы…