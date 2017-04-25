Возраст — просто цифры! 101-летняя индианка стала чемпионкой на всемирном забеге!

Бегунью даже назвать «пожилой» язык не поворачивается, потому что женщина взяла и выиграла всемирно известный забег.

Ман Каур полюбила спорт лишь в 93 года. Первые пробежки казались лишь новым хобби. Но не тут то было. Женщина стала участницей всемирных игр пожилых людей. 100 метров она блестяще пробежала за 1 минуту 14 секунд. На финише спринтершу встретили овациями!

Ман Каур, 101 год:

— Обычно в моём возрасте люди перестают даже ходить. Но я решила, раз Бог даёт мне этот день, значит я должна двигаться, должна идти вперёд.

Шведский мега-дед Андреас Кахлин уже седьмой десяток, а он уже несколько десятилетий не пропускает ни одну тренировку. При этом всём, Андреас — вегетарианец. Он своим примером доказывает молодым, что без животного белка, протеинов и прочей химии иметь сексуальное тело на пенсии — это реально!

Казахстанец Марат Балтабаев тоже пенсионер со стажем. Но сидеть на диване или на лавочке — не его удел! Ни один городской забег с препятствиями без него не обходится.

Марат Балтабаев, самый старший участник:

— Мне 68 лет. Я — марафонец. Я очень рад, что на склоне лет таких, человеческих, я приобщаюсь к этому делу. Молодым нужно заниматься. Тогда будет успех и здоровье будет.

Когда Дороти МакЛеннан случайно увидела 82-летнего бегуна на лондонском марафоне, она … разозлилась. Неужели он может, а она нет?! В 50 лет Дороти серьёзно занялась лёгкой атлетикой, стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом, и теперь может хватать перед подружками-старушками завидной растяжкой. Сегодня ей 81 год, и она запрещает называет себя старушкой. Ведь она суперстар, и никак иначе.