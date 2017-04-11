Волонтёры помогли малоимущим матерям почувствовать себя женщинами!

Организация волонтеров «Клуб добряков», например, пригласила многодетных мам, или просто женщин с кучей проблем и комплексов в … салон красоты! Дамы прошли целый комплекс бьюти- процедур, после чего задумались «а такие ли серые мои будни»?

За плечами этих, с виду обычных женщин, кроется целая драма. И привычный для многих, поход в салон красоты — лишь мечта, которая сегодня превратилась в реальность.

Жадыра выпустилась из детского дома, можно сказать, в никуда. Затем беременность, неудачные отношения, и вот она одна воспитывает грудного малыша. С работой дела обстоят туго из-за ребенка на руках. Разве тут будешь думать о масках, пилингах и татуаже?

Жадыра, мать-одиночка, 33 года:

— Мы иногда забываем, что мы женщины. С утра просыпаемся, все в проблемах, думаем о проблемах. Иногда я думала, что я не красивая, хожу всегда как мужик, неухоженная. Сейчас только вот думаю, что я женщина.

А у Гаухар детей в 7 раз больше! Женщина даже медаль имеет как мать-героиня. Вот только мужчина-герой куда- то делся… И ей приходится одной нести тонны груза ответственности! А вот хотя бы на капельку косметики времени никак не найти.

Гаухар, многодетная мать, 46 лет:

Я чувствую себя лучше сейчас, более женственней сейчас. А дома я как за отца, как за маму. Мне вот сейчас сделали маникюр, сейчас я на стрижку пойду, потом на макияж.

Многодетная мама Менсулу, тем временем, уже увидела себя новую и красивую в зеркале. Женщина на время даже потеряла дар речи, от того, насколько она может сиять.

Менсулу, многодетная мать, 37 лет:

— Именно такое, вообще не ожидала! Я же говорю, я себя не узнаю!

На этой бьюти- нотке сюрпризы не закончились. Впереди их ждал поход в ресторан и роскошный ужин. Только обойтись решили без камер и журналистов. Всё- таки посекретничать хочется, и обсудить настоящие женские штучки!