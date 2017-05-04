Вокруг тебя весь мир кружит! Сакен Жаксыбаев призвал казахстанцев не сидеть дома

Сакен Жаксыбаев знает, когда делать свои фешн- шоу.

Ивент начался с коктейля. Гости, как принято, собираются за час до показа. Все это время модная рать обменивается новостями, фотографируется и потягивает напитки разной степени горючести. Фешн-обозреватели, дизайнеры, артисты и светские особы — все в сборе.

Лидо, певица:

— Вы получили пригласительный от Сакена? — Да, вот как то да, вот. На что это похоже? Что вы думаете? Честно говоря, я не разглядывала. Но вот так это брелок. Его можно на пояс прицепить. Причем тут дверь? — Понятия не имею. Сакен такой экстравагантный товарищ.

На что намекал дизайнер, Лидо, как и остальные, не поняла. Зато на подиуме все стало ясно. Свою новую курортную коллекцию Сакен посвятил глобтроттерам, проще говоря, любителям путешествий. А двери, наверное, просто должны чаще открываться. Линейка полна денима, шелка, цветочного принта и полоски.

Ксенон, певица, телеведущая:

Было ли что-то такое, что реально понравилось и захотелось купить прям с подуима? — Да! Мне понравился один костюм. Он с тремя полосками с лампасами Я бы сразу с модели бы сняла, сразу надела и пошла. Вы следите за трендами прям? — Не то чтобы слежу. Инстаграм дело такое. Листаешь смотришь. Мировые модели, мировые знаменитости — они все в тренде. Хочешь — не хочешь, начинаешь как-то наблюдать за тем, что сейчас актуально.

Евгения Тян, завсегдатай всех модных мероприятий, да и хорошая подруга Жаксыбаева, особо не впечатлилась увиденным.

Евгения Тян, светская львица:

— Мне кажется, нас вообще уже, наверное, трудно удивить. Уже все придумано.Легкие платья, которые мы видим у Ульяны Сергеенко и т. д. Кимоно, которые мы видим. Изабель Марант у меня есть кимано. Спортивные брюки с лампасами, то, что сейчас спортшик очень актуально. — Все общепринятые мировые тренды здесь? — Да, велосипеда здесь не надо было изобретать, он уже изобретен.

Отметим, что фешн-шоу было интересно и декорациями.

Сакен Жаксыбаев, дизайнер:

— Весь мир у ваших ног, а вы сидите в своих квартирах и офисах. Да. Чем это навеяно, Сакен? — Это знаете, навеяно очень красивой граффити в Алмате. Фраза находится на жилом 5-этажном доме. Я когда прочитал эту фразу, у меня как то все карты легли. Думаю, ну реально. Мы торопимся, мы не замечаем своих родных, друзей. Предлагаю выходить с квартир, меньше сидеть в офисах и устраивать свою личную жизнь.

Напомним, что граффити, о котором говорит модельер, дело рук скандального стрит арт художника Паши Каса, который периодически оставляет на зданиях пищу для размышления горожанам. Что ж, а мода, как известно, неравнодушна к любому искусству.