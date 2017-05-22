Вокруг света за 80 дней

Воскресенье 21:00

Год выхода: 2004

Страна: США, Германия, Ирландия, Великобритания

Жанр: боевик, комедия, приключения

Режиссер: Фрэнк Корачи

В ролях: Джеки Чан, Стив Куган, Сесиль Де Франс, Роберт Файф, Джим Бродбент, Иэн МакНис, Дэвид Райалл, Роджер Хэммонд, Адам Годли, Ховард Купер

О фильме: Эксцентричный лондонский изобретатель Филеас Фогг раскрыл тайны полетов, электричества и многие другие, но общество не принимает его, считая сумасшедшим. Фоггу очень хочется, чтобы к нему относились серьезно, и он заключает необычное пари с лордом Келвином, главой Королевской академии наук: он берется совершить путешествие вокруг земного шара не более чем за 80 дней.

Вместе со своим лакеем Паспарту и жаждущей острых ощущений французской художницей Моник Фогг пускается в безумную, захватывающую кругосветную гонку по суше, морю и воздуху. Во время головокружительного путешествия наши герои попадают в самые экзотические уголки планеты. В пути их ждут многочисленные приключения и препятствия…