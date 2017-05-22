Воскресенье 23:30

Год выхода: 2016

Страна: Казахстан

Жанр: драма

Режиссер: Татьяна Нам

В ролях: Санжар Мади, Айсулу Азимбаева, Динара Бактыбаева, Фима Иванов, Ульяна Амент, Дмитрий Хольцман

О фильме: Карла всегда была требовательна к людям. Детство в обеспеченной семье, учеба за границей, мужское внимание день за днем формировали ее внутреннюю королеву. Работа, родители, друзья и даже любимый мужчина — все были призваны служить доказательством ее непревзойденности. Но однажды Карле все-таки придется спуститься с трона, и виной этому станут: лучшая подруга, социальные сети и одна маленькая тайна.