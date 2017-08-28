Воды слонам

Понедельник 00:00

Год выхода: 2011

Страна: США

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Френсис Лоуренс

В ролях: Риз Уизерспун, Роберт Паттинсон, Кристоф Вальц, Пол Шнайдер, Джим Нортон, Хэл Холбрук, Марк Повинелли, Ричард Брэйк, Стивен Монро Тейлор, Кен Фори

О фильме: Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком.