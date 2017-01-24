«Подпишись на страницу в соцсети, открой свой профиль и жди результатов» — за такие простые действия, якобы, можно выиграть навороченный гаджет, флагман своего бренда. Что это — аттракцион невиданной щедрости или очередное надувательств.
Верить или нет розыгрышам гаджетов в Instagram?
«Подпишись на страницу в соцсети, открой свой профиль и жди результатов» — за такие простые действия, якобы, можно выиграть навороченный гаджет, флагман своего бренда. Что это — аттракцион невиданной щедрости или очередное надувательств.
Комментарии: