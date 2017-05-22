Валерий Меладзе, Кайрат Нуртас и Бауыржан Байбек! Чем запомнилась свадьба Шокана из «АLLДавай»?

А это событие прозвали свадьбой года! Лидер группы «ALL Давай» — Шокан Маратулы женился! Торжество прошло в Алматы в закрытом формате без представителей СМИ. Однако, функцию репортеров хорошо выполняли звездные гости.

Гулянье в честь такого события прошло в одном из заведений в районе горы Кок-Тобе. Было приглашено более пятисот гостей, среди которых и артисты казахстанской эстрады и представители бизнес-элиты. Даже аким города Алматы зашел на огонек.

На сцене выступил симфонический оркестр под управлением Марата Бисенгалиева, а после ее перехватила сестра жениха — певица Рано Умарова.

Кентал, Айгуль Бабаева… Кайрат Нуртас исполнил пару хитов, один из них даже в дуэте с Шоканом.

Одним из почетных гостей стал Валерий Меладзе, который также сказал пару теплых слов молодоженам.

Свои пожелания высказали и близкие со стороны родителей. Так бизнесмены вместе с Арманжаном Байтасовым сперва обменялись любезностями, а после даже спели песню.

Ну, а Шокану с Анель только оставалось принимать всю любовь и радость, которую испытывали за них близкие.

Молодожены также отрывались с гостями. Но свой первый танец жениха и невесты они предпочли исполнить под песню Розы Рымбаевой «Любовь настала».

Известно, что совсем скоро «алл-даваец» сам покажет миру, что и как было. Артист обещал выпустить клип, посвященный его свадьбе.