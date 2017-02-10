В широкий прокат вышел фильм «В поисках мамы»

И все-таки могут же! Лента «В поисках мамы» произвела фурор на закрытом показе. Кино о дружбе и верности снимали в нескольких странах. В актеры взяли даже животных. Что же еще было интересного и кто из гостей был на показе — смотрим в следующем сюжете.

“В поисках мамы” — семейная комедия о мальчике, который имеет феноменальную память. Но судьба распорядилась иначе, он остался без родителей. Печально то, что запоминая любые мелочи, парнишка не может вспомнить свою маму. А вот на съемочной площадке исполнитель главной роли Азамат Уланов своих родителей не забывал ни на минуту.

Азамат Уланов, актер:

— Ну конечно же, под конец месяца начал скучать по родителям. Охота было просто приехать в свою страну, забрать родителей и обратно уехать в Америку.

По сюжету как раз в США Азамат встречает картежника Данияра, некогда уехавшего из Алматы, в надежде доказать родителям, что он чего-то стоит. Но в штатах живется не просто, поэтому новоиспеченные друзья решают провернуть аферу. Кстати, роль азартного игрока досталась Тауекелю Мусилиму.

Тауекель Мусилим, актер:

— Сама идея фильма, это несколько аспектов затрагиваются. Это жизнь мальчика, который вырос без родителей. Это жизнь в детдоме показывается. Это братская любовь между главными героями, где один из героев меняется кардинально под конец фильма, приобретает ответственность и в нем рождается братская любовь.

Лента совместного производства Казахстана, Кыргызстана и США. Актерам тоже приходилось говорить на нескольких языках.

Нурбек Айбашов, генеральный продюсер:

— Съемки прошли в Америке, в Голливуде, в Бишкеке. Бюджет фильма составил 400 тысяч долларов.

Задумку и исполнение зрители приняли «на ура». Этому поспособствовали качественный юмор, прекрасная актерская игра, правильно подобранная музыка и трогательные сцены.

Блиц:

— Фильм стоящий, фильм наполнен чувством, всех казахстанцев приглашаю на этот фильм, прекрасный фильм.

— Фильм отличный, я даже расплакался, очень трогательный.

Но и без скандалов не обошлось. Разгоряченная фанатка видимо очень давно хотела попасть в звездную атмосферу и это у нее почти получилось.

К слову, Баян Максаткызы тоже пришла на премьеру. И не одна, а с будущим супругом Турсенгали Алагузовым.