Эксклюзив «Ревю» из США! В рамках проекта «Ой, всё, поехали» вы узнаете, можно ли из местной еды приготовить бешбармак? А также полезные советы по питанию для студентов!

Кстати, Адиль Лиян как раз отправился в трип по США, чтобы рассказать о полезных лайфхаках, о местной культуре глазами казахстанцев. Ну и первым делом, конечно же, поговорим о еде! Как думаете, можно ли там отыскать настоящий согым, жал-жая и казы-карта? И каким на вкус оказался «полезный» фастфуд? У голодных зрителей заранее просим прощения!