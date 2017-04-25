В Лондоне выбрали «Мисс СССР»

Удивительно, но в Великобритании этот конкурс красоты проводится уже 5-й год подряд. На месте события побывала девушка из Казахстана — Камиля Исингарина, которая, к слову, стала вице-Мисс.

Ежегодно ивент посещают артисты из того же бывшего союза. Так на одном из этапов девчонок поддерживал Кирилл Андреев из «Иванушек International», а на финал прибыли Ирина Дубцова и Ольга Бузова. Обе были членами жюри. Последняя привезла с собой свою коллекцию, которую примерили участницы конкурса.

Среди 16 девушек оказалась Камиля Исингарина. Алматинка учится на первом курсе в одном из вузов Лондона.

Камиля Исингарина, Вице-мисс «Мисс СССР-2017»:

— Это мой первый год обучения. Я изучаю бизнес, менеджмент, маркетинг в University of Surrey. Учусь я с фаундейшена. Про конкурс я узнала через одну из организаторов. Она связалась со мной через мой инстаграм и пригласила на кастинг.

Вопрос, который мучает всех, кто слышит об этом мероприятии. Почему «Мисс СССР» выбирают в Великобритании?

Камиля Исингарина, Вице-мисс «Мисс СССР-2017»:

— Да, я спрашивала. Как организаторы мне объяснили, в Лондоне наибольшее количество представительниц из стран бывшего Советского союза. Тут их очень много.

Побороться за почетное звание первой красавицы бывшего советского союза могут только представительницы стран, входивших в него. Победила Анастасия Боил из России. Камиля стала Вице-Мисс.

Камиля Исингарина, Вице-мисс «Мисс СССР-2017»:

— Она получила контракт с модельным агентством британским, она будет участвовать на выставках, на фотосессиях. Две Вице-Мисс тоже будут участвовать. Мы будем представлять бренд « дизайн». Это бренд купальников. В течение года будем его лицом.

Вот такие плюсы от участия в конкурсе. Ну, а нам остается только поздравить казахстанку с маленькой победой.