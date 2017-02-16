Сегодня в Казахстане стартует премьера фильма «Обитель Зла: последняя глава»! Помните, где сексуальная Милла Йовович ведёт войну с зомби? Так вот сага подходит к концу, зато жизнь актрисы эта роль с ног на голову перевернула! Почему мисс Йовович призывает мужчин перестать быть тряпками, и как правильно воспитывать современных детей? ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ подробности уже ждут Вас.
2 Комментарии “В чём секрет молодости Миллы Йовович? Чем закончится 15-летняя история саги «Обитель зла»?”
Продолжение Пятого элемента жаль нет 🙂
Да ну, Обитель круче гораздо!