В чём секрет молодости Миллы Йовович? Чем закончится 15-летняя история саги «Обитель зла»?

Сегодня в Казахстане стартует премьера фильма «Обитель Зла: последняя глава»! Помните, где сексуальная Милла Йовович ведёт войну с зомби? Так вот сага подходит к концу, зато жизнь актрисы эта роль с ног на голову перевернула! Почему мисс Йовович призывает мужчин перестать быть тряпками, и как правильно воспитывать современных детей? ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ подробности уже ждут Вас.