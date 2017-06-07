В Астану приехал человек-легенда — Джеки Чан! Первые эмоции артиста!

Легенда гонконгских боевиков Джеки Чан приехал в Казахстан. В свои 63 года артист выглядит отлично: подтянут, импозантен и с фирменной улыбкой на лице. Как встретила его столица? Подробности уже у нас!

Звездный гость приехал в Казахстан на открытие фестиваля китайского кино. По сообщению организаторов переговоры о приезде артиста шли на протяжении двух недель, но Джеки Чан все же нашел время в своем плотном графике.

Джеки Чан, актер:

– Мне рассказывали о Казахстане, о ваших природных богатствах. И сегодня я в этом убедился. Даже появилась идея снять здесь кино.

Ну а пока Джеки Чан приехал в Казахстан презентовать свою новую картину «Кунг-фу йога». По сюжету профессора археологии Джека Си, которого играет Чан, ждет по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать массу загадок и найти несметные сокровища древнего королевства. За самым большим кладом в истории охотится еще и могущественный преступный синдикат.

Джеки Чан, актер:

— У меня много обязанностей на съемочной площадке: я и режиссер, и продюсер, и, бывает, делаю монтаж. Иногда я даже подметаю пол на сценической площадке. Все это дает мне огромный опыт и возможность узнать жизнь с разных сторон.

Джеки Чан также не забыл упомянуть своего нового друга. Прошлой зимой легендарный актер обменялся подарками с Димашем Кудайбергеновым. Тогда молодой певец по казахской традиции надел на актера чапан.

А уже сегодня, пару часов назад, Димаш и Джеки Чан вместе вышли на большую сцену.

Приезд всеми любимой звезды вызвал небывалый ажиотаж в столице, люди очень хотели встретиться с кумиром молодости и заодно вспомнить лучшие картины Джеки Чана.