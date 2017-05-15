В Алматы стартовала неделя европейского кино

В Алматы любители необычного и нестандартного европейского кино смогут посмотреть фильмы на языке оригинала. Отличный способ выучить иностранный язык и понять людей другой культуры!

Жители и гости южной столицы традиционно обласканы вниманием фестивальных фильмов, ведь уже не первый год здесь проходит неделя европейского кинематографа.

Олег Борецкий, кинокритик:

— В этом участвуют десять стран. Я думаю, это хорошая возможность для нашего зрителя увидеть очень добротные картины из Европы. Посмотреть какими историями и проблемами живет европейское кино. Жалко, что может быть это только раз в год, но на моей памяти по-моему 14 или 15 лет, когда это проводится.

Одна из фишек фестиваля — все фильмы демонстрируются на языке оригинала, и многие кто изучают иностранные языки специально приходят подтянуть свои знания. По словам Жанар Конаевой, замдиректора Французского альянса Алматы, полиглоты должны прийти на эти показы.

Жанар Конаева, заместитель директора Французского альянса Алматы:

— Именно суть нашего кинофестиваля — это пропаганда европейских языков. Слушатели курсов или франкофоны, любители французской культуры и языка они, конечно, будут только рады этой возможности, а субтитры конечно расширяют наш зал и дают шанс любителям кино посмотреть все фильмы.

Традиционно во время недели одна страна главенствует на фестивале, так в нынешнем году Франция передала бразды правления Великобритании. Фильмом открытия нынешнего фестиваля стала картина из Британии «Работа Бэнкси». Лента повествует о том, как «арт-террорист» АК47 решил бросить вызов самому известному уличному художнику Бэнкси.

Олег Борецкий, кинокритик:

— Будет идти очень интересный испанский триллер «Маленький остров», затем очень любопытная картина из Германии «Каддиш для друга», интересную картину представила Латвия — это «Команда мечты» о том, как сборная этой страны выиграла чемпионат Европы в 1935 году. Все фильмы очень хорошие и добротные.

Фестиваль продлится восемь дней и завершится в субботу 20 мая, заключительной картиной недели станет венгерский фильм «Икота», рассказывающий о некой таинственной эпидемии, которая поразила одну из маленьких деревень.