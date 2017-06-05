Где стрит-рейсинг, там и музыка. А если есть хоть какой-то бит, то и танцы! В Алматы прошел международный дэнс-фестиваль «Energy Youth». Лучшие вышли на сцену, чтобы пробить дорожку в ТОП-лист Казахстана. Батлы судил, не поверите — хореограф самой Мадонны!

Стать лучшим было не так-то просто. Мало того, что в качестве арбитра выступил человек, ставивший хореографию для вечеринок Мадонны. Так еще и наступить всем на пятки решили танцоры из Англии. Кофи Минго, например, уделал многих участников батла. Парень приехал в Алматы на все лето для обмена опытом.

Kofi Mingo, танцор, Великобритания:

-Для меня не так важен приз. Коннект — вот что интереснее. Общение с новыми людьми. Каждый батл — это опыт. Как бы, батл с самим собой. Достаточно высокий уровень танцоров. Но у вас люди танцуют чтобы заработать деньги, а у меня на родине это лайфстайл.

Более 220 танцоров сражались за респект, за возможность стать сильнейшим танцором года и за приз в 300 000 тенге. Приехали дэнсеры и из Киргизии. Жан Воинов, который собирался в тур с «The Black Eyed Peas» в том числе.

Жан Воинов, танцор:

-Жан, расскажите, какими судьбами здесь вообще?

— Я сейчас на данный момент работаю по проекту «World of dance Kazakhstan». Приедет Адам Сиваньо — Лось из «Шага Вперед», «Дито». Очень много известных танцоров приедет. И мы будем делать чемпионат.

Напомним, «The world of dance» — новый крутой проект Дженнифер Лопес. Теле-шоу, раскручивающее таланты. Ну а как сказал уважаемый Диабло, чтобы попасть к знаменитости, достаточно сфокусироваться на своей цели. У наших, кстати, есть потенциал.

Diablo, судья фестиваля «Energy Youth»:

-Они довольны стеснительны, но в то же время и хороши.

К слову, и о наших танцорах слышно далеко за бугром. Организаторы уверяют, что быть победителем по версии данного фестиваля показатель уровня.

Марат Ягфаров, организатор:

— мы часто сотрудничаем с другими международными организациями. Мы делали отбор во Францию, мы делали отбор в Англию и эти организаторы — они нас знают. Плюс сейчас ютьюб дает такие возможности, что любой человек со всего мира может просто набрать «ХИП-ХОП» — и мы там можем выйти.

Ну а кто же станет самым лучшим танцором — узнаем в марте следующего года. Это был лишь отборочный этап.