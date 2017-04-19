Урбанистический шик. Как одеваться деловым девушкам?

Бренд под названием «The Rolly Polly» несет в себе ценную миссию: одевать занятых, активных и продвинутых девушек.

Впервые Аида и Дана заявили о себе в 2014- году на подиуме «Mercedes Fashion Week». «The Rolly Polly» означает “неваляшка». И в этой, казалось бы, незамысловатой игрушке скрыта целая философия. Как бы она не поворачивалась, она никогда не упадет. Их одежда для сильных и целеустремленных девушек.

Чтобы экономить время, живя в бешеном ритме, дизайнеры создают удобные и носибельные вещи, которые с помощью аксессуаров можно легко трансформировать.

Дана Ли, дизайнер:

— В которой можно пойти на встречу в кедах, переодеть какие — нибудь шикарные каблы на вечер и выйти светской львицей.

Аида Ашимова, дизайнер:

— Не по наслышке знаем, что такое совмещать офисную работу со светской жизнью, занятием танцами или спортом. Для нас, двушка «TRP» успевает везде и всегда.

Сейчас Дана с Аидой готовятся к очередному показу на международной неделе моды в Алматы. Они представят 17 луков из коллекции осень-зима. Некоторые журналисту «Ревю» довелось увидеть, ведь кутюрье любезно пригласили нас на примерку. А это один из самых главных ритуалов перед шоу.

Аида Ашимова, дизайнер:

— В этом сезоне мы вдохновлялись балеринами, их характером, их выдержкой. И при всем при этом балерина остается очень нежной и хрупкой. Все это мы отразили в нашей коллекции, соединив грубые текстуры, ткани, с очень воздушными и нежными.

Основные цвета линейки: бордовый и пудровый. Особое внимание привлекают прозрачные изделия. Ведь не каждая модница сумеет внедрить такую вещицу в свою повседневность.

Аида Ашимова, дизайнер:

— Это моветон, когда ты надеваешь, когда ты видишь вещь на подиуме и потом точно также облачаешься в нее.

Дана Ли, дизайнер:

— Ты берешь какой- то лук, выбираешь из него какой- то элемент одежды, который тебе нравится. Например, прозрачное пальто. Надеваешь джинсы, надеваешь футболку. Обычный образ. Надеваешь сверху эпатажную вещь и всё. Изюминка добавлена.

Однако, это не все, что они приготовили для фешн-шоу. Полную коллекцию можно будет увидеть уже послезавтра на ««Mercedes Fashion Week».