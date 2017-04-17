Участники открытия велосезона в Алматы недосчитались специальных дорожек

«Уже можно», — сказал аким Алматы и более двух тысяч человек разом махнули на велосипедах по городу. Открытие велосезона было очень масштабным и зрелищным. Но уже который год многие задаются вопросом: а зачем они катаются по городским улицам? Где спецдорожки?

Массовые сборы двухколёсного транспорта уже стали традицией в южной столице. Причём приезжают на заезды от мала до велика и с других городов. Вот только в качестве трека, из года в год, выбирают крупные, перекрытые проспекты мегаполиса. Оно и понятно, масштабность нужно показывать. Но по логике вещей, городские дороги — это же не привилегия велосипедистов?

Над этим вопросом задумались и сами участники велопробега. Ведь купить и подготовить двухколёсного друга — дело простое. Вопрос в другом: зачем сначала привлекать казахстанцев к эко-транспорту, если спецдорожек по пальцам посчитать можно?

— Побольше дорожек велосипедных, потому что очень не хватает. Я вот сам с Талдыкоргана, год как переехал, заметил, мало дорожек вообще.

— Велодорожек мало в городе, как- то безопаснее в городе будет, что ли с ними

— Для людей это было доступно, чтобы каждый мог себе позволить заниматься спортом и физической культурой.

В программе городской культуры уже закреплено — велопробеги будут проводиться еженедельно. Только общая протяжённость спецдорожек в Алматы более 24-х км. В Москве — 250 км, а негласная столица велосипедистов — Амстердам предлагает всем аж 400 км велотрасс. Так что, спорт спортом, а условия для него тоже создавать нужно оперативнее. Участники надеются, что на закрытии сезона они прокатятся на законных дорогах!