Тристан и Изольда

Воскресенье 09:50

Год выхода: 2002

Страна: Франция, Люксембург

Жанр: мультфильм, мелодрама, приключения

Режиссер: Тьерри Шиль

О фильме: Действие этой удивительной истории, происходит в далекой волшебной стране, где во дворцах живут короли и принцы, в лесах эльфы и феи, в подземных пещерах злые драконы. И где, конечно же, всегда найдется работа для настоящего Героя.

Юный принц Тристан, решив отправиться навстречу приключениям, оставляет родной замок и вместе с верным другом — быстрым скакуном — спешит навстречу подвигам. Именно с этого момента начинаются невероятные события — смешные, забавные и даже опасные, которые проведут его через волшебные леса, сказочные королевства, бушующие моря и темные пещеры к сердцу очаровательной принцессы Изольды.

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