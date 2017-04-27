Тренировка полезных навыков! Чему нас научат компьютерные игры?

Компьютерные игры воссоздают другую реальность, в которой человек может потеряться. Все мы привыкли думать, что ничего хорошего в них нет. Однако это далеко не так. Ученые выяснили, что игры учат нас ответственности и развивают логику.

Постоянные мысли о работе приводят к депрессии. Вы не поверите, но для того, чтобы развеяться, можно поиграть в компьтерные игры с пользой для здоровья и … бизнеса. В Алматы прошла «Киберазиада», в которой приняли участие крупные предприниматели. Команды из трех человек на два часа превратились в топ- менеджеров корпораций, которым придется освоить принципы защиты информации и обезопасить свою компанию от хакеров.

Ксения Васильева, сотрудник отдела внедрения образовательных программ Лаборатории Касперского:

— Актуальность данного тренинга в том, что киберугрозы это тренд сегодняшнего дня. Каждая компания, любое юридическое и физическое лицо подвержены таким атакам и мы посредством такой игры учим их отражать такие угрозы.

Бекболат Исабаев, заместитель директора департамента по рискам:

— Банковский сектор — это как раз то направление наиболее подвергающиеся атакам. В банке деньги, и именно туда стремятся мошенники. Защита данных это наиболее актуальное.

Наталья Пельц, фотограф, владелица фотостудии:

— Сегодня мы учимся, и нужно задумываться чтобы не было утечки. В моей области это применимо. Я начала думать как сохранять свою информацию. У фотографов очень часто какие- то работы могут использовать без моего права.

Как отразить угрозы? Выбрать правильные способы защиты? Предотвратить утечку информации и не забыть о главном — увеличить доходы фирмы? Такой тренинг- симулятор учит всесторонне решать задачи и проблемы.

Ксения Васильева, сотрудник отдела внедрения образовательных программ Лаборатории Касперского:

— Симулятор построен на то, что каждый из играющих может оказаться в той системе инфраструктуры компании и может увидеть ее сверху.

Вы можете позволить себе любое хобби. Компьютерные игры, почему бы нет? Но чтобы это увлечение не стало зависимостью, нужно отыскать золотую середину.