Тренировка полезных навыков! Чему нас научат компьютерные игры?

Компьютерные игры воссоздают другую реальность, в которой человек может потеряться. Все мы привыкли думать, что ничего хорошего в них нет. Однако это далеко не так. Ученые выяснили, что игры учат нас ответственности и развивают логику.
Постоянные мысли о работе приводят к депрессии. Вы не поверите, но для того, чтобы развеяться, можно поиграть в компьтерные игры с пользой для здоровья и … бизнеса. В Алматы прошла «Киберазиада», в которой приняли участие крупные предприниматели. Команды из трех человек на два часа превратились в топ- менеджеров корпораций, которым придется освоить принципы защиты информации и обезопасить свою компанию от хакеров.
Ксения Васильева, сотрудник отдела внедрения образовательных программ Лаборатории Касперского:
— Актуальность данного тренинга в том, что киберугрозы это тренд сегодняшнего дня. Каждая компания, любое юридическое и физическое лицо подвержены таким атакам и мы посредством такой игры учим их отражать такие угрозы.
Бекболат Исабаев, заместитель директора департамента по рискам:
— Банковский сектор — это как раз то направление наиболее подвергающиеся атакам. В банке деньги, и именно туда стремятся мошенники. Защита данных это наиболее актуальное.
Наталья Пельц, фотограф, владелица фотостудии:
— Сегодня мы учимся, и нужно задумываться чтобы не было утечки. В моей области это применимо. Я начала думать как сохранять свою информацию. У фотографов очень часто какие- то работы могут использовать без моего права.
Как отразить угрозы? Выбрать правильные способы защиты? Предотвратить утечку информации и не забыть о главном — увеличить доходы фирмы? Такой тренинг- симулятор учит всесторонне решать задачи и проблемы.
Ксения Васильева, сотрудник отдела внедрения образовательных программ Лаборатории Касперского:
— Симулятор построен на то, что каждый из играющих может оказаться в той системе инфраструктуры компании и может увидеть ее сверху.
Вы можете позволить себе любое хобби. Компьютерные игры, почему бы нет? Но чтобы это увлечение не стало зависимостью, нужно отыскать золотую середину.