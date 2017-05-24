Тренд или человеческая глупость: как наказывают за осквернение памятников?

В Казахстане за последнее время было несколько скандальных случаев осквернения памятников. В чем причина неадекватного поведения граждан? И какое наказание ждет вандалов?

В минувший понедельник в сети появилось видео, на котором изображен обкиданный яйцами мемориал славы в парке имени 28 гвардейцев— панфиловцев. Очевидец Иван Агеев не прошел мимо этого инцидента и вызвал стражей порядка.

Иван Агеев, очевидец:

— Я дождался полиции, прибывшие патрульные осмотрели место, они спросили вы видели кто это сделал, они говорят вот видите в чем проблема тут не камер, ни охраны, как мы сейчас найдем? Я тоже так подумал, что проблема в том, что не ведется никакого наблюдения за мемориалом.

Как говорит Иван, патрульная служба ничего бы не смогла сделать, поэтому заявление он так и не написал.

Иван Агеев, очевидец:

-Люди позволяют себе непозволительное, они например, сидят на этом мемориале, любят ходить по нему ногами, они водят там своих детей, то есть они с детства учат: вот это прикольная плитка по ней можно топтаться.

На самом деле во многих городах принято приезжать на военные монументы в дни свадеб или во время других торжественных мероприятий. Внучка Героя Советского Cоюза Ивана Панфилова Айгуль Байкадамовой считает, что воспитание людей играет большую роль.

Айгуль Байкадамова, внучка Ивана Панфилова:

— Молодые люди приехали и возложили цветы — это нормально, но вот распивать там — это уже не нормально. Потом вот на территории мемориала очень часто продают мороженное, то еще что-то, мне кажется — это не то место, где можно торговать.

В любом случае вандализм возникает прежде всего из-за недостаточного уровня культуры и воспитания человека, и отсутствия у него исторической памяти к согражданам и своим предкам.

Айгуль Байкадамова, внучка Ивана Панфилова:

— Если ребенок будет знать историю своей семьи, он автоматически будет знать историю своей страны. Поэтому прививать знания истории своей семьи — это очень важно. Я еще раз хочу подчеркнуть, какой бы история твоей страны не была, к ней нужно относиться с большим уважением

Уголовный кодекс предусматривает за вандализм не только штраф до 300 МРП, но и арест — 75 суток.