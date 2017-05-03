Топ актуальных профессий будущего, на которые нужно пойти учиться сегодня!

У выпускников школ всё ближе день Х— ЕНТ! А потом мучительные мысли о том, на кого пойти учиться?Какие профессии будут востребованы и высокооплачиваемы в ближайшем будущем!?

Топ-рейтинга открывает специальность сити-фермера. Изучив, как выращивать те или иные культуры, Вам не придётся ехать в деревни, сёла или на поля. Работа будет кипеть в рамках урбана. Профи должен будет разработать план, чтобы посадить фрукты, овощи и зелень на крышах домов или на городских клумбах.

Март Дарно, сити-фермер:

— Пора озеленить каменные джунгли города. Это удобно, например для ресторанов. Свежие продукты прямо с грядки. Да и жильцы высотки, например, могут покупать у урбан-фермеров овощи дешевле, чем в магазине. Только поднимитесь на крышу.

Работодатели будут биться за вас, если вы — мусорный дизайнер! Быть фанатом природы — сегодня модно. Поэтому научиться давать грудам хлама вторую жизнь очень перспективно. В Швейцарии, например, открыли производство стильных сумок из старых ремней и подушек безопасности.

Миллиарды долларов ежедневно тратятся на косметологию, омоложение и хирургические процедуры. Но консультант по здоровой старости сможет составить грамотную стратегию питания и спорта так, что пенсия будет красивой и только в радость.

Рене Брэннан, HR-специалист:

— Людям нужен и косметолог, и диетолог, и тренер в одном лице. Многие говорят: у меня есть деньги, но нет времени. А тут один человек сможет составить им полезную программу жизни на 5 лет вперед.

Хороший спрос ожидают и на экспертов по образу будущего у детей. Многие родители хотят видеть своё чадо успешным, богатым, или же суперкреативным и коммуникабельным. Поэтому у профессии детского психолога появится новая задача: подобрать малышу курс развития, чтобы из него 100% вырос профи- юрист, космонавт, или голливудский актёр.