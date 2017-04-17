Толстяк на ринге

Воскресенье 21:00
Год выхода: 2012
Страна: США
Жанр: комедия, спорт
Режиссер: Фрэнк Корачи
В ролях: Кевин Джеймс, Сальма Хайек, Генри Уинклер, Грег Джерманн, Бас Раттен, Гари Валентайн, Чарис Пемпенгко, Регги Ли, Марк ДеллаГротт, Джо Роган
О фильме: Скотт Восс — 42-летний школьный учитель. Когда руководство урезает бюджет школы и грозит увольнением учителю музыки, Скотт решается на отчаянный шаг: чтобы заработать денег, он участвует в подпольных боях без правил… преимущественно в роли боксерской груши.
Ученики и коллеги Восса, среди которых обворожительная школьная медсестра Белла, уверены: Скотт сошел с ума, и эта безумная затея обернется для него большими неприятностями. Мог ли кто-то предположить, что неуклюжий толстяк-неудачник станет всеобщей сенсацией и источником вдохновения для целой школы?
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