Толстяк на ринге

Воскресенье 21:00

Год выхода: 2012

Страна: США

Жанр: комедия, спорт

Режиссер: Фрэнк Корачи

В ролях: Кевин Джеймс, Сальма Хайек, Генри Уинклер, Грег Джерманн, Бас Раттен, Гари Валентайн, Чарис Пемпенгко, Регги Ли, Марк ДеллаГротт, Джо Роган

О фильме: Скотт Восс — 42-летний школьный учитель. Когда руководство урезает бюджет школы и грозит увольнением учителю музыки, Скотт решается на отчаянный шаг: чтобы заработать денег, он участвует в подпольных боях без правил… преимущественно в роли боксерской груши.

Ученики и коллеги Восса, среди которых обворожительная школьная медсестра Белла, уверены: Скотт сошел с ума, и эта безумная затея обернется для него большими неприятностями. Мог ли кто-то предположить, что неуклюжий толстяк-неудачник станет всеобщей сенсацией и источником вдохновения для целой школы?

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