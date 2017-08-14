Терминатор 2: Судный день

Воскресенье 21:00

Год выхода: 1991

Страна: США, Франция

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Режиссер: Стивен Хопкинс

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн, Джо Мортон, С. Эпата Меркерсон, Кастуло Гера, Дэнни Кукси, Дженетт Голдстин

О фильме: Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин.

Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимый и способный принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора.

Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества.

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