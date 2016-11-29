Вот уже 10 лет «РЕВЮ» радует зрителей актуальными и позитивными новостями. А в преддверии 25-летия независимости Казахстана журналисты и вовсе решили проследить, насколько кардинально изменилось телевидение страны за эти годы?
Вот уже 10 лет «РЕВЮ» радует зрителей актуальными и позитивными новостями. А в преддверии 25-летия независимости Казахстана журналисты и вовсе решили проследить, насколько кардинально изменилось телевидение страны за эти годы?
2 Комментарии “Телевидение Казахстана: каким оно стало за 25 лет?”
Здравстуйте, не смогла найти этот выпуск. Где я могу его посмотреть?
Малика, к сожалению, выпуск полностью мы пока выложить не можем. Но в ближайшее время вопрос решиться и его можно будет смотреть в том числе и он-лайн.