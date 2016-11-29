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Телевидение Казахстана: каким оно стало за 25 лет?

ntk Новости Популярное,Новости РЕВЮ,Новостная лента

Вот уже 10 лет «РЕВЮ» радует зрителей актуальными и позитивными новостями. А в преддверии 25-летия независимости Казахстана журналисты и вовсе решили проследить, насколько кардинально изменилось телевидение страны за эти годы?

2 Комментарии “Телевидение Казахстана: каким оно стало за 25 лет?

    1. Малика, к сожалению, выпуск полностью мы пока выложить не можем. Но в ближайшее время вопрос решиться и его можно будет смотреть в том числе и он-лайн.

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