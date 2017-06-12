Четверг 00:00
Год выхода: 2013
Страна: США
Жанр: триллер, ужасы, драма
Режиссер: Кимберли Пирс
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Джулианна Мур, Джуди Грир, Портия Даблдэй, Габриэлла Уайлд, Энсел Элгорт, Алекс Расселл, Бэрри Шебака Хенли, Зои Белкин, Саманта Вайнштейн
О фильме: Невзрачная старшеклассница по имени Кэрри с рождения обладает способностями телекинеза. Давление со стороны фанатично религиозной мамочки и постоянные издевки сверстников лишь способствует развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над ней, что приводит к фатальным последствиям.
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