Четверг 00:00

Год выхода: 2013

Страна: США

Жанр: триллер, ужасы, драма

Режиссер: Кимберли Пирс

В ролях: Хлоя Грейс Морец, Джулианна Мур, Джуди Грир, Портия Даблдэй, Габриэлла Уайлд, Энсел Элгорт, Алекс Расселл, Бэрри Шебака Хенли, Зои Белкин, Саманта Вайнштейн

О фильме: Невзрачная старшеклассница по имени Кэрри с рождения обладает способностями телекинеза. Давление со стороны фанатично религиозной мамочки и постоянные издевки сверстников лишь способствует развитию ее сверхъестественных способностей. На выпускном одноклассники решают жестоко подшутить над ней, что приводит к фатальным последствиям.

Сохранить