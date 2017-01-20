Культура на казахстанских дорогах — из ряда фантастики. Подрезать, перекрыть путь, развернуться в неположенном месте — жизненное кредо половины автомобилистов. А знают ли такие водители о существовании специального Кодекса чести?
Существует ли Кодекс чести автовладельцев?
Культура на казахстанских дорогах — из ряда фантастики. Подрезать, перекрыть путь, развернуться в неположенном месте — жизненное кредо половины автомобилистов. А знают ли такие водители о существовании специального Кодекса чести?
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