Существует ли Кодекс чести автовладельцев?

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Культура на казахстанских дорогах — из ряда фантастики. Подрезать, перекрыть путь, развернуться в неположенном месте — жизненное кредо половины автомобилистов. А знают ли такие водители о существовании специального Кодекса чести?
revyu-1925-rus


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